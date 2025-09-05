山崎あみが、9月2日発売の「週刊FLASH」（光文社）の表紙＆巻頭に登場した。 山崎あみ©光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト 「週刊FLASH」9月2日発売号表紙 ©光文社/週刊FLASH モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティーなど幅広く活躍している山崎あみ。音大卒の彼女が「FLASH」に登場し、同誌初表紙を飾った。海での撮影は生まれて初めてだったという彼女。10ページにわたり、5種類の水着に身を包んだ鮮烈