冨岡 愛の新曲「beat up」が、2025年10月5日（日）よりフジテレビ他にて毎週日曜朝9時に放送されるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』のEDテーマに決定した。『DIGIMON BEATBREAK』のEDテーマとして書き下ろされた「beat up」は、自分を信じて歩み続ける姿を描いた応援ソングで、ギターサウンドとエモーショナルな歌声が力強く鳴り響くアニメキャラクターの感情にも寄り添った楽曲だ。アニメ放送に先駆けて1