人気YouTuberグループ・コムドットのやまとさんが2025年9月4日にXを更新し、誹謗中傷についての持論を明かした。「『そんなつもりじゃなかった』は余裕で通用しない」事の発端となったのは、3日にやまとさんにXを通じて自殺を強要するような言葉が送られたこと。これにやまとさんは「開示だな」と情報開示を行うことを示唆した。その後、その人物のポストは削除されたものの、やまとさんは開示請求は行うことをあらためて宣言し、