「アイドルホースオーディション２０２５」の最終結果が９月５日、発表された。これはファン投票で、まだぬいぐるみ化されていない馬をぬいぐるみにする企画。２１年から毎年実施されている。近年「推し活」が流行っている競馬ファンの間では大注目のイベントとなっている。８月１３日から２２日までが本選投票の対象となっていた。現役馬部門（投票数上位２頭がぬいぐるみ化）では、今年の宝塚記念を勝ったメイショウタバル（