グローバルメイクアップブランド「KATE」とユニバーサル・スタジオ・ジャパンの共創アトラクション『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』が『ハロウィーン・ホラー・ナイト』も期間限定でオープン！ゲストが自分自身を最大限に解放し、自由に表現する楽しさを体感できる、これまでにない新しい体験型コンテンツです☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜