今日5日は台風15号が紀伊半島付近を東進中です。東北は台風から離れているものの、夕方にかけては雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。台風から離れた宮城県で明け方に猛烈な雨今日5日は台風15号が紀伊半島付近を東進中。夜にかけて東海から関東の南岸を東よりに進むでしょう。東北は台風からは離れているものの、昨夜から今日の午前中にかけて