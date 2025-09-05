ファミリーマート（東京都港区）が、中華まんシリーズの新商品「極旨黒豚まんカレー」を9月9日に新発売します。新商品は、2019年から期間限定で発売され、累計販売数7000万食を突破した「極旨 黒豚まん」の初の新フレーバーです。カレー味は、アンケート調査で「極旨黒豚まん」で食べてみたい味ナンバーワンにランクインしたため、商品化。具材は、「極旨黒豚まん」のこだわりである、国産の黒豚とタマネギを100％使用。