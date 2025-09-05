全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の飲食も楽しめる銭湯『Tsukinowaguma（ツキノワグマ）』『千代の湯』です。ビールとともに心までも注ぐ店湯上がりの火照った体を冷えた生ビールでクールダウン。その心地よさを堪能できるのが、こちら『Tsukinowaguma』。初めてこのお店にやってきて、一杯のアルコールを頼んだお客は誰もが「オッ！」と思うに違いない。なに