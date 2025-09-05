すべての画像を見るタレントの秋元真夏さんが乃木坂46を卒業して約2年半。8月20日に卒業後初となるフォトブック『淡淡(あわあわ)』を発売した。本作は沖縄、郡上、秋田と3箇所で撮影され、その地域に紐づいて書かれたエッセイでは、幼少期の思い出や家族のこと、そして乃木坂46での活動について振り返っている。本記事では秋元真夏さんにインタビューを実施。エッセイの内容を中心に、改めて家族、乃木坂46への想いを聞いた。