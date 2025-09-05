ゴスペラーズの黒沢薫と乃木坂46の中西アルノがMCを務める音楽番組『Spicy Sessions』（CS放送TBSチャンネル1）の番組初ライブイベントが10月24日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催される。今回は同イベントに登場するゲストアーティスト3組が発表された。【写真】初のライブイベントゲスト一覧2023年12月に放送をスタートした『Spicy Sessions』は、ゲストの音楽的ルーツを掘り下げ、トークからその場で選んだ楽曲を生セッシ