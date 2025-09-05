俳優の坂口涼太郎が5日までに自身のXおよびインスタグラムを更新。出演中のフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜後10：00）において、自身が演じるホスト・竹千代の送別会のシーンや共演のラウールの2ショットなどのオフショットを公開した。【写真あり】坂口涼太郎“竹千代”から愛のメッセージ本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家