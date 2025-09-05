岐阜県本巣市の山中で遺体で見つかった女性を殺害したとして男女2人が逮捕された事件で、女性の喉の骨が折れていたことが分かりました。岐阜市の自称・自営業、立花浩二容疑者(55)と、内縁の妻の神原美希容疑者(35)は、先月6日、岐阜県内で愛知県常滑市のパート従業員・立野恵子さん(53)を殺害した疑いで、9月5日朝、送検されました。司法解剖の結果、立野さんの死因は何らかの方法で窒息させられたとわかっていました