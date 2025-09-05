イタリア発祥のフォカッチャ。そのまま食べても、サンドウィッチにしても美味しいシンプルなパンです。今回はトリュフ塩を合わせて作る、ちょっとリッチなトリュフ塩のフォカッチャレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらトリュフ塩のふかふかフォカッチャを試すのにかかる時間約60分（発酵時間・焼成時間を除く）トリュフ塩のふかふかフォカッチャのレシピトリュフ塩のふかふかフォカッチャの材料（15cm角1台分）【パン