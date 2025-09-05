私は払わない！【漫画】この作品を読む→切符をなくしたのに改札を通りたいお客…!?駅員経験のあるザバックさん(@theback_blog)は、X(旧Twitter)やブログで駅員を主人公にした漫画を公開している。動物のキャラクターたちが多数登場し、駅員の日常を垣間見ることができる作品ばかりだ。今回はGWにおすすめの2作品を紹介するとともに、最近普及しているIC系カードについても聞いた。■切符をなくしたのに通せという客◆画像をタップ