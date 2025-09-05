8月、国会内で記者会見する立憲民主党の野田代表立憲民主党の野田佳彦代表は5日の記者会見で、自民党内の「石破降ろし」に対抗する形での衆院解散・総選挙をけん制した。「政治空白をつくっていいのか。党内抗争の決着のために税金を使うなんてあり得ない。大義がなく、個利個略との批判を浴びる」と述べた。党人事については、11日の両院議員総会で、新たな執行役員の体制を示す考えを明らかにした。「総選挙があるかもしれな