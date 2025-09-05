会社が社員の奨学金を代理返還する「企業等の奨学金返還支援（代理返還）制度」。実際の利用者に話を聞いた。【映像】「全額会社が出してくれている」事務職のAさん会社で事務の仕事をしているAさんは、大学時代に日本学生支援機構の貸与型奨学金を利用し、社会人になってからは毎月2万5000円ほどを返していた。しかし現在は「全額会社が出してくれています」と語る。実はAさんの職場では春から、この機構の代理返還制度を導