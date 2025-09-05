閣議に臨む石破首相（中央）＝5日午前、首相官邸林芳正官房長官は5日、自民党デジタル社会推進本部の平井卓也本部長と首相官邸で会った。外国勢力による選挙介入への懸念を踏まえた対策を求める緊急提言を受け取り「関係省庁が情報収集や分析を進め、政府として対応できるよう体制を強化する」と述べた。提言は、外国勢力による情報干渉の脅威は一層深刻化していると指摘。自由で公正な民主主義を守り抜くため、政府による早急