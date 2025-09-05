フリーアナウンサーの平井理央（42）が、7歳の娘と夏休みを満喫する様子を公開。フィリピンでの水着姿やプールを満喫する様子に反響が寄せられている。【映像】水着姿で娘と夏休みを満喫する平井理央2012年7月、一般男性と結婚し、2017年10月に第1子となる女の子を出産した平井。しかし、2022年12月に離婚したことを報告していた。Instagramでは、これまで娘との日常を発信していて、休日にカフェでランチを堪能したことや初