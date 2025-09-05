ダイソーをパトロールしていると、災害時に役立つエアーマットを発見！まさかダイソーで手に入るとは思わず、即カゴINしてきました。アウトドア用のエアーマットはいくつか購入したことがありますが、こちらは軽量なうえにコンパクト。何よりお値段が破格なので、買って損はないアイテムです。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：防災備蓄用エアーマット価格：￥770（税込）サイズ（約）：60cm×195