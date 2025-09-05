メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が最強右腕と呼ばれるピッチャーと対戦。体調不良が心配される大谷選手ですが、2試合連続マルチヒットと打撃は好調。最速164km/hを誇る豪腕、ポール・スキーンズ投手（23）に挑みました。2球連続ストレートで追い込まれた大谷選手。最後もストレートで空振り三振。力と力の対決はスキーンズ投手に軍配が上がりました。フォアボールを挟んで迎えた第3打席。ここは一転