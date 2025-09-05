プチ収納に便利なフック。賃貸で使おうと思うと、ピンや粘着テープを使用するアイテムは跡残りが気になるのでなかなか手が出せないですよね。そこで候補に挙がるのが吸盤タイプのフックですが、時間経過と共にずり落ちてくるのがストレス…そんなお悩みをまるっと解決するアイテムがダイソーにありましたよ！必見です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：回転式吸盤フック価格：￥110（税込）耐荷重量：1.0kg販売ショップ：