〈「すみません」夢の中で弟子が辞める挨拶を…藤井聡太竜王・名人の師匠が語る“弟子育成の苦労”とは〉から続く将棋界のトップ棋士を育てた師匠同士が語り合う中で、藤井聡太竜王・名人（七冠）の知られざる一面が明かされた。杉本昌隆八段のエッセー集『師匠はつらいよ2藤井聡太とライバルたち』の刊行を記念した対談で、師匠の杉本八段と深浦康市九段が「師弟」をテーマに率直な思いを語った。【画像】杉本昌隆八段×深浦