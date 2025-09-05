メイク後に意外と困るのが、洗ったパフの置き場所。そこで今回ご紹介するのが、セリアの『2WAYパフスタンド』。通気性の良いワイヤー製で衛生的だから、パフが乾きやすく安心。さらに、この商品にはもうひとつ嬉しい特徴が。上下どちらの向きでも使える2WAY仕様で、パフの管理に大活躍してくれるんです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2WAYパフスタンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：3×6×3cm販売ショップ：セリア