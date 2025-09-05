9月3日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、若槻千夏が出演。子供とのプライベートでのエピソードを話す場面があった。【関連】若槻千夏、芸能界復帰後の“心の支え”となったディズニー映画「何回泣いたか分からない」番組中、“仕事でのプレッシャーはあるか？”と聞かれた若槻は「私、仕事では全くないんですよ。全く緊張しない」と発言。続けて、「そんな私がびっくりしたのが、プライベートで子供のピアノの発表会の連弾