台風15号は5日昼すぎに石川県内に最も接近する見込みです。警報級の大雨となるおそれもあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。台風15号は午前11時の時点で三重県伊勢市付近にあり、1時間におよそ50キロの速さで東北東に進んでいるとみられ、石川県内には5日昼過ぎにも最も接近する見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込み北陸地方では大気の非常に不安定な状態が続くとみ