JALカードは、会員向けの「JALオリジナルカレンダー」の提供を、2026年版をもって終了する。「CLUB-Aカード」「CLUB-Aゴールドカード」「JALダイナースカード」「プラチナ」「プラチナ Pro」の各会員に対して提供しており、紙資材・物流の価格高騰や環境保護、ライフスタイルの変化等の観点から終了する。12月ごろから会員専用オンラインサービス「MyJALCARD」で、Webカレンダーを用意する。家族会員も利用可能で、これまでの「卓