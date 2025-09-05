ホリデイ・イン＆スイーツ札幌大通公園は、10月1日に開業する。客室はスタンダード、プレミアム、スイートの全195室を擁する。客室にはシモンズ製ベッドを採用し、枕はやわらかめとかための2種類を揃える。館内にはホリデイ・インの特徴である「オープンロビー」のコンセプトを反映したロビーカフェを導入したほか、ジム、ミーティングスペース、レストラン、上層階には大浴場などの施設を設ける。朝食は地産の新鮮な食材を使った