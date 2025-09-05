昨年度の全国高校サッカー選手権大会。準優勝の流通経済大柏において、奈須琉世と佐藤夢真のCBコンビは、『ダブルキャプテン』としてチームを精神的にも牽引した。大学でサッカーを辞めるつもりだった佐藤を奈須が必死で説得し、佐藤の意思を変えるなど、２人の絆も注目された。そのダブルキャプテンの一角の奈須が、流通経済大の一員として、総理大臣杯１回戦の新潟医療福祉大戦で大学サッカーデビューを果たした。奈須は３