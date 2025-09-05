アメリカ遠征中の日本代表は９月４日、現地６日に行なわれるメキシコとの親善試合に向け、オークランド近郊で４日目のトレーニングを実施した。練習後に取材に応じたセルティックのFW前田大然に、「クラブ事情」で代表への合流が遅れた件について質問すると、移籍を画策していたことを明かした。「オファーがあって。僕自身は次のステップに行きたいというのはクラブにずっと伝えてた中で、セルティックがうまく補強できなかっ