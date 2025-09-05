ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」では、9月16日に「2025 秋のランチメニュー」を導入する。平日限定で提供しているココスのランチメニューに、秋が旬のきのことチキンを使った和風パスタや、きのこの旨みたっぷりのクリームソースをトッピングしたハンバーグ、食後にもぴったりなりんごと塩キャラメルのココッシュなど、秋らしい商品が登場する。ぜひこの機会に、近くのココスで「2025 秋のランチメ