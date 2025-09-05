マイナーで調整を繰り返している佐々木(C)Getty Imagesマイナーで研鑽を積む23歳には、指揮官からも“檄”が飛んだ。言葉の矛先を向けられたのは、ドジャースの佐々木朗希だ。今年5月中旬に「右肩のインピンジメント」が判明して負傷者リスト（IL）入りを余儀なくされた怪物は、約3か月のリハビリの末、現地時間8月14日に実戦復帰。以降は3Aで4試合に先発するも、計7イニングで、防御率7.07、WHIP1.79、奪三振率5.14と苦闘が続