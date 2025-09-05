今夏のマーケットでレギア・ワルシャワからブラックバーン・ローヴァーズへと移籍した日本代表DF森下龍矢。加入は8月半ばというタイミングだったが、クラブは彼を「今夏の最優先ターゲット」と位置づけていたという。『Lancashire Telegraph』によれば、ブラックバーンの監督を務めているヴァレリアン・イスマエル氏は以下のように話していたそう。「移籍市場がスタートした当初、森下は我々にとっての最優先ターゲットだったと思