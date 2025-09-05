感情あふれるワンちゃんの笑顔というものは、裏表がなくて本当に愛らしいですよね。こちらの子もまさに最高の笑顔!! 可愛い〜!!パァァァ✨(この人、犬好きな人だ! と気付いた時の効果音)(@akitapomeより引用)(@akitapomeより引用)ポストの主は「秋田 小町(@akitapome)」さん。「パァァァ(この人、犬好きな人だ! と気付いた時の効果音)」というキャプションとともに、愛犬の小町ちゃん(1歳の女の子)の写真が添えられています