俳優の小野花梨が、6日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後3：24〜※関西ローカル）に出演し、ダウンタウンの浜田雅功と路線バスで大阪を巡る。【動画】CMおなじみのポーズを決める小野花梨＆浜田雅功オープニングはいつものMBS前ではなく、梅田新道沿い。今回は相方がバスの中で待っている新スタイル。相方の顔をのぞき込むなり、浜田はいつものようにおしりにキックであいさつ。プロミスのCMで共演している浜田と小野は、会う