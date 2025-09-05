鮭川村の養鶏場でけさ、火災がありました。 【写真を見る】「養鶏場のボイラー棟が燃えている」養鶏場で火災があり消火活動続く人やニワトリに被害なし（山形・鮭川村） けが人はいないということですが、現在も鎮火には至っておらず、消火活動が続けられています。 消防によりますと、きょう午前４時５７分ごろ「養鶏場のボイラー棟が燃えている」と従業員から１１９番通報がありました。 火災が発生したのは