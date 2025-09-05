大きくなくても、特別じゃなくても、自分の場所でコツコツ頑張る。そういう姿って、なんだか心を動かされますよね。Xでは現在、そんな尊い(?)存在が話題になっています。ちいこいけど、やれることをやってて偉すぎる(@synomareより引用)(@synomareより引用)ポストの主は「synomare(@synomare)」さん。「ちいこいけど、やれることをやってて偉すぎる」とのコメントとともに、小さなガードレールの写真を投稿されています。交差点の