「キャー!佳子さまー!」【写真】万博訪問で話題になった佳子さまの愛されファッション8月23日に『大阪・関西万博』を視察された佳子さま。会場に到着し、車から降りた瞬間、大歓声に包まれた。佳子さまの「卓越したファッションセンス」「日帰りの訪問で、日本館やペルー館など4つのパビリオンを見学。ご視察中の佳子さまをひと目見ようと行く先々に人が集まり、佳子さまは笑顔で手を振るなどして応えられました。夏休み期間中と