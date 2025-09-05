日米関税協議に臨んだ赤沢経済再生相は４日（現地時間）、協議後に米ワシントンで記者会見を開き、「トランプ大統領によって大統領令が署名されるに至った。７月２２日の日米間の合意の着実な実施として歓迎する」と述べた。赤沢氏は、石破首相からトランプ大統領に宛てた親書をラトニック商務長官を通じて渡したことを明らかにし、「『日米関係の黄金時代をともに築いていきたい。ぜひ日本にご招待したい』という（石破首相の