2024年度の熊本県産の農林畜水産物の輸出額が過去最高を更新し、150億円を超えました。 【写真を見る】熊本県産の牛肉・菓子・酒など「海外人気」が過去最高に2024年度の農林畜水産物 輸出額150億円超 熊本県 木村敬知事「海外に県産農林畜水産物が評価された結果だと思っています」 県によりますと、県産の農林畜水産物の2024年度の輸出額は2023年度から29億円増え、151億4000万円で過去最高となりました。 農畜産物、林産