この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、もう@心療内科医(@QjadtncbKrPf3Ed)さんのオチまで完璧なバスの車内でのエピソードです。混み合うバスにシルバーカーのお年寄りが乗ってきたことで、運転士さんはお年寄りを座らせてあげるよう車内放送をかけたそう。その優しさにほっこりする話かと思いきや、まさかの結末がありました。 運転士さんの一言に助けられることがある