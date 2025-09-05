aespaが、新ミニアルバム『Rich Man』で7作連続ミリオンセラーを達成した。【写真】「神スタイル」ジゼル、沖縄で魅せた“水着SHOT”9月5日13時、各音楽配信プラットフォームを通じて公開されるaespaの6枚目のミニアルバム『Rich Man』は、先行予約枚数が約111万枚（9月4日時点）を突破した。これによりaespaは、過去作である2ndミニアルバム『Girls』、3rdミニアルバム『MY WORLD』、4thミニアルバム『Drama』、1stフルアルバム『