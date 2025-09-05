2人乗りシエンタは5つの「家具モジュール」で自由自在に空間設計2025年8月5日、トヨタは「シエンタ」の一部改良とともに、モデリスタと共同開発した新たなコンプリートカー「JUNO（ジュノ）」を発表・発売しました。シエンタは2003年に初代が登場し、あつかいやすい5ナンバーサイズと広い室内空間をもったコンパクトミニバンとして人気を博してきました。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「“2人乗り”シエンタ」を画像で見る