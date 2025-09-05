【やんのか猫マスコット】 9月13日～ 順次発売 価格：1回300円 やんのか猫マスコット ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「やんのか猫マスコット」を9月13日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、眼光の鋭い“ブチギレ猫”のフィギュア。色々な模様の成猫に加えて、子猫も揃っている。 「茶白」「白」「ぶち黒」「はちわれ」「