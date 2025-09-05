【一番くじ ホロライブ ～Villain Style～】 2026年1月10日より順次発売予定 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ～Villain Style～」を2026年1月10日より順次発売する。価格は1回850円。 本商品はカバーが運営するVTuber事務所「ホロライブプロダクション」のタレントをモチーフとしたグッズ