名古屋市中区の路上で5日未明、女性がショルダーバッグをひったくられ、ケガをしました。5日午前4時すぎ、中区新栄1丁目で、歩いていた23歳の店員の女性が、後ろから来た男に現金7000円などが入ったショルダーバッグをひったくられ、抵抗した際に引きずられて軽いケガをしました。警察は強盗致傷事件として、仲間が運転する車で逃げた、身長160センチから170センチくらいで、いずれも黒のズボンとキャップを着用