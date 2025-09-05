台風15号は、けさ和歌山県に再上陸し、午前11時には三重県付近を東北東に進んでいるとみられます。今夜にかけて東海や関東に再接近する見通しで、気象庁は東日本から北日本では土砂災害や河川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。東京・渋谷のスクランブル交差点前から中継です。2時間ほど前から雨の粒が大きくなってきた印象です。今は少し雨は落ち着いていますが、こうして多くの人が傘をさして、雨を気にしながら