気象台は、午後0時5分に、大雨警報（土砂災害）を新城市に発表しました。また洪水警報を豊橋市、新城市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・新城市に発表 5日12:05時点愛知県では、5日昼過ぎまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊橋市□洪水警報【発表】5日昼過ぎに警戒■岡崎市□大雨警報・土砂災害5日昼過ぎに警戒・浸水5日昼過ぎに警戒1