自民党が石破首相の退陣につながる臨時の総裁選を行うかを決めるまであと3日です。5日は現役の閣僚から初めて鈴木法相が賛成の意向を表明しました。中継です。これまでに副大臣・政務官での賛成はいましたが、閣僚の表明は初で石破首相への逆風は強まる事になりそうです。鈴木法相は自らのSNSで臨時総裁選に賛成する意向を表明しました。鈴木法相は「信頼回復のためにも党が一致結束してゼロから出直すことが必要」としています。