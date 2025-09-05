1歳児が「最も長く食べ続けるおやつは何か？」をストップウォッチ片手にガチ検証した母親の育児実験が、Xで話題になっています。実験のきっかけは、子どもがおやつを食べている時間を使って「温かいうちに自分のごはんを食べたい！」という母親の切なる願いでした。この投稿には、「この発想はなかった」「全親が求めていた情報！」などとコメントが寄せられ、多くの共感を呼んでいます。【写真】検証の結果“最強”に輝いたのは…