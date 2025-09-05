今年、地方私鉄にモテているJR車両があります。それはJR東海に所属していた211系です。現在、JR東海では世代交代が進み、今年3月に211系は引退しました。【写真】こちらはJR東海の211系2025年に入り、三重県の三岐鉄道や千葉県の流鉄に移籍し、新たな活躍を始める車両が出ました。なぜ、211系は地方私鉄から再雇用のオファーがかかるのでしょうか。211系の概要211系は国鉄末期、1985年に登場しました。車体は鉄よりもメンテナンス